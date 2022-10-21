Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 33 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, две противорадиолокационных ракеты HARM и шесть беспилотных аппаратов. Об этом заявили в Минобороны России.
Также системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике и в Херсонской области.
"Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населённых пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.
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