МО РФ: российские ПВО сбили 33 ракеты HIMARS и шесть дронов под Херсоном и ЛНР

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 33 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, две противорадиолокационных ракеты HARM и шесть беспилотных аппаратов. Об этом заявили в Минобороны России.

Также системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике и в Херсонской области.

"Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населённых пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.