В Министерстве обороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие пресекли очередную попытку двух украинских мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районе населённых пунктов Нововодяное и Торское Луганской и Донецкой народных республик соответственно.
"Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены", — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минобороны проинформировали, что были ликвидированы 25 украинских боевиков, два БМП и два автомобиля типа "пикап".
Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили 33 ракеты HIMARS и шесть дронов под Херсоном и ЛНР.
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