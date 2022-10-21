МО РФ: российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

В Министерстве обороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие пресекли очередную попытку двух украинских мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районе населённых пунктов Нововодяное и Торское Луганской и Донецкой народных республик соответственно.

"Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены", — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны проинформировали, что были ликвидированы 25 украинских боевиков, два БМП и два автомобиля типа "пикап".

Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили 33 ракеты HIMARS и шесть дронов под Херсоном и ЛНР.