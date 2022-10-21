Руденко сообщил, что ВСУ заняли Рыбаковку Николаевской области

Вооружённые силы Украины заняли населённый пункт Рыбаковка на юго-западе Николаевской области. Об этом сообщает в своём Telegram-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Жители посёлка не могут свободно передвигаться, так как напуганы происходящими событиями. Противник врывается в дома и проводит проверки, запугивая расправой.

Руденко пишет, что в дневное время украинские военные маскируются и прячут боевую технику на территории и в зданиях отдыха. В ночное время осуществляют артиллерийскую стрельбу по целям в направлении острова Березань и Кинбурнской косы.

Ранее комбат Ходаковский сообщал о накоплении резервов ВСУ для наступления в Красном Лимане.