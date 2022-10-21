Вооружённые силы Украины заняли населённый пункт Рыбаковка на юго-западе Николаевской области. Об этом сообщает в своём Telegram-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
Жители посёлка не могут свободно передвигаться, так как напуганы происходящими событиями. Противник врывается в дома и проводит проверки, запугивая расправой.
Руденко пишет, что в дневное время украинские военные маскируются и прячут боевую технику на территории и в зданиях отдыха. В ночное время осуществляют артиллерийскую стрельбу по целям в направлении острова Березань и Кинбурнской косы.
Ранее комбат Ходаковский сообщал о накоплении резервов ВСУ для наступления в Красном Лимане.
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