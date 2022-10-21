Воздушная сирена звучит по всей Украине: взрывы на Киевщине и в Николаеве

Российские войска продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Украинские Telegram-каналы сообщают о воздушной тревоге по всему украинскому государству, в частности, сирена звучит в Киеве, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также они пишут о взрывах в Киевской области и городе Николаеве.

К слову, сегодня утром, 21 октября, власти Харьковской области сообщили об ударах по городу и серии прогремевших взрывов. В частности, было повреждено здание завода "Коммунар".