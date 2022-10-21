В Харькове объявлена воздушная тревога из-за новых взрывов

Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуре Украины при помощи ракет и дронов-камикадзе. Во многих областях страны работают сирены воздушной тревоги.

Сегодня утром, 21 октября, власти Харьковской области сообщили об ударах по городу и серии прогремевших взрывов. В частности, было повреждено здание завода "Коммунар".

Днём стало известно о новом взрыве в Харькове. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, прилёт снова пришёлся по цехам "Коммунара". На данном предприятии происходит сборка компонентов противокорабельных комплексов "Нептун". В области объявлена воздушная тревога.