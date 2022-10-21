Поддубный: у Сватово ВСУ пошли на прорыв линии обороны ВС РФ

Киевский режим не оставляет попыток атаковать российские позиции на Сватово-Кременном направлении.

Сегодня, 21 октября, боевики националистической власти опять пошли в атаку, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Противник на севере в районе Терн (линия Кременная — Сватово) предпринял попытку прорыва нашей линии обороны. Механизированные подразделения (БМП, пикапы) при поддержке танковой роты попытались выскочить к трассе Кременная — Сватово, но получили по щам от нашей артиллерии, благодаря своевременным действиям разведки и спецназа на передовой", — пишет в Telegram-канале военкор.

Он отметил, что обстановка там на данный момент напряженная.