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Поддубный: у Сватово ВСУ пошли на прорыв линии обороны ВС РФ

Силовые структуры

Киевский режим не оставляет попыток атаковать российские позиции на Сватово-Кременном направлении.

Сегодня, 21 октября, боевики националистической власти опять пошли в атаку, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Противник на севере в районе Терн (линия Кременная — Сватово) предпринял попытку прорыва нашей линии обороны. Механизированные подразделения (БМП, пикапы) при поддержке танковой роты попытались выскочить к трассе Кременная — Сватово, но получили по щам от нашей артиллерии, благодаря своевременным действиям разведки и спецназа на передовой", — пишет в Telegram-канале военкор.

Он отметил, что обстановка там на данный момент напряженная.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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