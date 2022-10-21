Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно

На фронте сейчас идёт прощупывание позиций и разведка боем. На Херсонском направлении это делают два батальона ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Вчера, 20 октября, все эти попытки были неудачными для националистов. По некоторым данным, было уничтожено до 20 танков киевского режима и не менее 100 человек личного состава, в интервью "Украина.ру" сказал аналитик.

Да и вообще Зеленский совсем не бережёт своих солдат, заставляя идти на смерть. А резервы и поставки Запада отнюдь не могут восполнить потери, отметил обозреватель.

Также Евсеев особо подчеркнул, что на правом берегу Днепра ВС РФ надо иметь свой плацдарм, ибо эту реку форсировать довольно сложно. Однако бить по мостам уже поздно, уверен эксперт, поскольку всё, что надо, к ВСУ уже доставлено. А бить сейчас нужно по ж/д станциям: Харькову, Львову. Плюс, не забывать про железнодорожные тоннели.

Одно из решений для армии России — это вести наступление с двух сторон реки, подытожил Евсеев.