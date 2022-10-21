Генштаб ВСУ: русская армия обстреливает позиции ВСУ вдоль всей линии фронта

Армия РФ обстреливает позиции ВСУ по всей линии соприкосновения, ведёт воздушную разведку.

Это было самым важным в очередной вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

ВС РФ не ослабевает давления на Артёмовском и Авдеевском направлениях, пишет украинское командование. Российская армия старается удержать освобождённые территории, сосредотачивает силы в Донецкой области.

Русская армия за последние сутки продолжает наносить удары по населённым пунктам Терн (Харьковская область), Белогоровка, Золоторивка (Луганская область), Красный Лиман, Солидар, Первомайское (Донецкая область).

Армия РФ обстреливает позиции ВСУ по всему фронту, ведёт воздушную разведку. Удары наносятся по критической инфраструктуре Украины, сообщает ГШ Украины.

ВС РФ нанесли четыре ракетных, 10 авиаударов, 30 обстрелов из РСЗО, подытожили неонацисты.