ВСУ может перебрасывать силы для нового наступления с юга на Сватовское направление. Об этом сообщил командир батальона "Русский Легион" Сергей Фомченков.
17-18 октября служащие ВСУ размещали в социальных сетях фото с геометками из района Кривого Рога. 21 октября выложен контент в окрестностях Купянска. Аналитическая группа батальона предполагает, что противник перебрасывает силы с Херсонского направления на Сватовское для дальнейшего наступления.
"Командование ВСУ не отказалось от своих наступательных планов на этом направлении и продолжает усиливать свою группировку", — заключил Фомченков.
Ранее командиры Донбасса заявляли о хаотичных метаниях ВСУ на фронте.
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