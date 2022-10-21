Командир Фомченков заявил, что ВСУ перебрасывают силы на Сватовское направление

ВСУ может перебрасывать силы для нового наступления с юга на Сватовское направление. Об этом сообщил командир батальона "Русский Легион" Сергей Фомченков.

17-18 октября служащие ВСУ размещали в социальных сетях фото с геометками из района Кривого Рога. 21 октября выложен контент в окрестностях Купянска. Аналитическая группа батальона предполагает, что противник перебрасывает силы с Херсонского направления на Сватовское для дальнейшего наступления.

"Командование ВСУ не отказалось от своих наступательных планов на этом направлении и продолжает усиливать свою группировку", — заключил Фомченков.

Ранее командиры Донбасса заявляли о хаотичных метаниях ВСУ на фронте.