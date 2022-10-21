Командиры Донбасса назвали действия ВСУ "хаотичными метаниями"

В последние дни внимание приковано к Херсону. В тоже время в передовой сообщают, что ВСУ не исключают попыток удара и на других направлениях. Комбат Александр Ходаковский считает, что украинские войска готовят наступление в Красном Лимане.

В интервью с изданием "МК" офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев прокомментировал текущую обстановку на Краснолиманском направлении и участке Кременная-Сватово.

Действия противника он назвал хаотичными метаниями из-за неудачи на Херсонском направлении. Понеся безвозвратные потери, ВСУ формируются бронегруппами и наступают то на одном участке, то на другом, пытаясь "нащупать" слабости нашей обороны.

Сергеев отмечает, что метания ВСУ связаны с несколькими факторами.

Во-первых, из-за отставки Лиз Трасс помощь Украине находится под вопросом. Чтобы киевский режим рассчитывал на поддержку США, Зеленский хочет показать территориальные успехи хоть на каком-то фронте и продемонстрировать необходимость поставки западных вооружений в страну. Особенно остро Киев ощущает нехватку современных средств ПВО.

Во-вторых, из-за смены погоды дороги станут непроходимыми даже для гусеничной техники. Все наступательные действия будут привязаны к состояниям дорог.

Командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Дроздов с позывным "Индус" прокомментировал ситуацию на Угледарском направлении. ВСУ "прощупывает" оборону РФ мелкими ДРГ.

"Прогнозировать, чего можно ожидать от обезьяны с гранатой, как я называю наших противников, невозможно. Конечно, хотелось бы, чтобы они, наконец-то, всё поняли и капитулировали, а лучше развернули свои танки и пошли на Киев. Но, видимо, пока не всё доходит и не до всех. Поэтому надеюсь, что мы продолжим бить в таком же духе. Первый эпизод сыгран," — ответил он на вопрос об ожидаемом наступлении ВСУ на данном направлении.