Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают Антоновский мост, который соединяет два берега Днепра.
Ночью 21 октября стратегическая переправа вновь подверглась ударам.
"Русская Весна" опубликовала видеокадры из ночного Херсона. На горизонте слышны мощные разрывы.
Сообщается, что противовоздушная оборона РФ отражает удар. По предварительным данным, районе моста перехвачено шесть украинских ракет.
Напоминаем, накануне в ночь на 21 октября противник обстрелял мост в 101-й раз. По гражданской переправе было нанесено 12 ракетных ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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