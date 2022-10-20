Антоновский мост, соединяющий два берега Днепра, подвергается регулярным атакам со стороны Вооружённых сил Украины.
Ночью 20 октября противник в очередной раз нанёс огневое поражение по переправе. Сообщается, что это 101-й по счёту удар.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеокадры из ночного Херсона. На горизонте видны мощные разрывы. Судя по всему, это украинские ракеты.
Антоновский мост является стратегически важной переправой. Однако из-за регулярных ударов со стороны ВСУ находится в аварийном состоянии. На данный момент проехать по мосту не представляется возможным.
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