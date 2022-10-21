Политолог о переговорах Путина и Зеленского: "Нам просто выгодно знать реакцию"

Эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук в беседе с Pravda.Ru высказался о возможных телефонных переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Эксперт отметил особое стремление президента Турции Реджепа Эрдогана играть роль посредника между Европой и Азией.

"Не надо сбрасывать со счетов то, что Эрдоган действует для самопиара, для возрождения величия Турции", — выразил своё мнение эксперт-переговорщик.

Николайчук обратил внимание на пропагандистский материал США, который гласит, что на Украине не осталось людей, поддерживающих Россию.

"Если в 2010-м или даже в 2014 году это было фифти-фифти, то СВО, конечно, отдалила украинцев от России и, в общем, явилась поводом определённой мобилизации и сплочения вокруг непопулярного президента", — объяснил политолог.

Эксперт выразил уверенность в том, что России удастся накопить силы, чтобы нанести Украине военное поражение.

Президент Украины, по мнению политолога, ищет компромиссные выходы.

"Здесь Эрдоган, конечно, как никогда, полезен", — объяснил эксперт.

Николайчук предположил, что Зеленский не склонен идти на территориальные уступки России.

"Нам просто выгодно знать реакцию Зеленского, если он скажет, что "нет, никогда, я родиной не торгую" и прочее, то мы тогда по своим каким-то каналам заявим, что они уходят от любых мирных переговоров, они совершенно недоговороспособны, и поэтому нам ничего не остается, кроме как дать зелёную ракету и сказать танкам "вперёд!"" — объяснил политолог.

Ранее турецкий политолог объяснил, что Зеленский пойдёт на переговоры с РФ, если США дадут добро.