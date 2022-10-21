Эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук в беседе с Pravda.Ru высказался о возможных телефонных переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Эксперт отметил особое стремление президента Турции Реджепа Эрдогана играть роль посредника между Европой и Азией.
"Не надо сбрасывать со счетов то, что Эрдоган действует для самопиара, для возрождения величия Турции", — выразил своё мнение эксперт-переговорщик.
Николайчук обратил внимание на пропагандистский материал США, который гласит, что на Украине не осталось людей, поддерживающих Россию.
"Если в 2010-м или даже в 2014 году это было фифти-фифти, то СВО, конечно, отдалила украинцев от России и, в общем, явилась поводом определённой мобилизации и сплочения вокруг непопулярного президента", — объяснил политолог.
Эксперт выразил уверенность в том, что России удастся накопить силы, чтобы нанести Украине военное поражение.
Президент Украины, по мнению политолога, ищет компромиссные выходы.
"Здесь Эрдоган, конечно, как никогда, полезен", — объяснил эксперт.
Николайчук предположил, что Зеленский не склонен идти на территориальные уступки России.
"Нам просто выгодно знать реакцию Зеленского, если он скажет, что "нет, никогда, я родиной не торгую" и прочее, то мы тогда по своим каким-то каналам заявим, что они уходят от любых мирных переговоров, они совершенно недоговороспособны, и поэтому нам ничего не остается, кроме как дать зелёную ракету и сказать танкам "вперёд!"" — объяснил политолог.
Ранее турецкий политолог объяснил, что Зеленский пойдёт на переговоры с РФ, если США дадут добро.
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