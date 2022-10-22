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После взрывов запад Украины остался без света, всех призвали сделать запас воды

Силовые структуры

Сегодня, 22 октября, утром, прогремели взрывы во Львове, Луцке, Волыни, Ровно, Хмельницком и областях. Во многих районах пропало электричество.

После взрывов запад Украины остался без света, всех призвали сделать запас воды

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на местных жителей.

"Хмельницкий остался без света, горожан призвали сделать запас воды", — пишут местные СМИ.

Информация о взрывах подтверждается главами ОВА.

Также пишут о поражённых целях в Одесской области и мощном взрыве в Киевской области.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работают системы ПВО, и напомнил всем о запрете производить фото- и видеосъемку прилётов ракет и поражённых объектов. Однако кадры с места всё равно появляются в Интернете.

"Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — сообщают украинские СМИ.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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