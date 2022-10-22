После взрывов запад Украины остался без света, всех призвали сделать запас воды

Сегодня, 22 октября, утром, прогремели взрывы во Львове, Луцке, Волыни, Ровно, Хмельницком и областях. Во многих районах пропало электричество.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на местных жителей.

"Хмельницкий остался без света, горожан призвали сделать запас воды", — пишут местные СМИ.

Информация о взрывах подтверждается главами ОВА.

Также пишут о поражённых целях в Одесской области и мощном взрыве в Киевской области.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работают системы ПВО, и напомнил всем о запрете производить фото- и видеосъемку прилётов ракет и поражённых объектов. Однако кадры с места всё равно появляются в Интернете.

"Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — сообщают украинские СМИ.