Сегодня, 22 октября, утром, прогремели взрывы во Львове, Луцке, Волыни, Ровно, Хмельницком и областях. Во многих районах пропало электричество.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на местных жителей.
"Хмельницкий остался без света, горожан призвали сделать запас воды", — пишут местные СМИ.
Информация о взрывах подтверждается главами ОВА.
Также пишут о поражённых целях в Одесской области и мощном взрыве в Киевской области.
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работают системы ПВО, и напомнил всем о запрете производить фото- и видеосъемку прилётов ракет и поражённых объектов. Однако кадры с места всё равно появляются в Интернете.
"Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — сообщают украинские СМИ.
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