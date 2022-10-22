На Украине воздушная тревога: взрыв в Днепропетровске и Черкассах

Сегодня, 22 октября, на Украине в большей части областей ревёт сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также есть информация, что в Днепропетровске был слышан мощный взрыв, а в небе над Донецком были замечены российские самолеты. Беспилотники-камикадзе "Герань" атаковали город Черкассы, там взрывы и пожар. Слышны дроны и над Киевом.

Воздушная тревога звучит в Киеве, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Незалежной.

Напомним, накануне вечером ВСУ вновь пытались обстрелять район гражданской переправы близ Антоновского моста в Херсоне, атака отбита системами ПВО, заявили в экстренных службах региона.