Сегодня, 22 октября, в субботу, в Одессе после утренних ударов российских ракет практически парализован муниципальный электротранспорт.
Также сообщается, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях массовые отключения электроэнергии.
В Кропивницком Кировоградской области раздался мощный взрыв, сообщает издание "Русская Весна".
"Несколько минут назад над Полтавской областью были замечены ракеты", — пишут военкоры издания.
В Николаеве и области тоже полностью пропала подача электроэнергии.
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