В Одессе после ракетных ударов парализован муниципальный электротранспорт

Сегодня, 22 октября, в субботу, в Одессе после утренних ударов российских ракет практически парализован муниципальный электротранспорт.

Также сообщается, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях массовые отключения электроэнергии.

В Кропивницком Кировоградской области раздался мощный взрыв, сообщает издание "Русская Весна".

"Несколько минут назад над Полтавской областью были замечены ракеты", — пишут военкоры издания.

В Николаеве и области тоже полностью пропала подача электроэнергии.