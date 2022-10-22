Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что подразделения НМ ЛНР за прошедшие сутки ликвидировали порядка 55 украинских боевиков.
Также были уничтожены:
Кроме того, силовик проинформировал об обстрелах территории ЛНР, в частности, были нанесены удары по населённым пунктам Рубежное, Лисичанск, Троицкое и Старобельск с применением РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет и артиллерийского орудия 155 мм в количестве девяти снарядов.
В результате обстрела украинскими неонацистами в Рубежном было пострадали четыре жилых дома, гаражный кооператив, Центральная и Южная подстанции.
В Троицком повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, а на окраине Старобельска в посёлке Запорожское удар был нанесён по электроподстанции.
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