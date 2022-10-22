Филипоненко: НМ ЛНР за сутки уничтожила 55 украинских националистов

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что подразделения НМ ЛНР за прошедшие сутки ликвидировали порядка 55 украинских боевиков.

Также были уничтожены:

три артиллерийские установки;

четыре бронетранспортёра;

два беспилотных летательных аппарата;

семь единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, силовик проинформировал об обстрелах территории ЛНР, в частности, были нанесены удары по населённым пунктам Рубежное, Лисичанск, Троицкое и Старобельск с применением РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет и артиллерийского орудия 155 мм в количестве девяти снарядов.

В результате обстрела украинскими неонацистами в Рубежном было пострадали четыре жилых дома, гаражный кооператив, Центральная и Южная подстанции.

В Троицком повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, а на окраине Старобельска в посёлке Запорожское удар был нанесён по электроподстанции.