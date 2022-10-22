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После ракетных ударов РФ на Украине перебои с Интернетом

Силовые структуры

После сегодняшних ракетных ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины, там начались серьёзные перебои с Интернетом.

Больше всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области.

"Характер сегодняшних ударов позволяет предположить, что замысел заключается в разрыве энергетического кольца 330кВ вокруг Ровенской АЭС", — заявил военный аналитик Борис Рожин.

Правда, продолжается снабжение Киевской области по линии 750кВ, но Запад Украины в случае результативного вывода из строя подстанций будет держаться лишь на генерации ТЭЦ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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