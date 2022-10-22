После сегодняшних ракетных ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины, там начались серьёзные перебои с Интернетом.
Больше всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области.
"Характер сегодняшних ударов позволяет предположить, что замысел заключается в разрыве энергетического кольца 330кВ вокруг Ровенской АЭС", — заявил военный аналитик Борис Рожин.
Правда, продолжается снабжение Киевской области по линии 750кВ, но Запад Украины в случае результативного вывода из строя подстанций будет держаться лишь на генерации ТЭЦ.
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