После ракетных ударов РФ на Украине перебои с Интернетом

После сегодняшних ракетных ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины, там начались серьёзные перебои с Интернетом.

Больше всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области.

"Характер сегодняшних ударов позволяет предположить, что замысел заключается в разрыве энергетического кольца 330кВ вокруг Ровенской АЭС", — заявил военный аналитик Борис Рожин.

Правда, продолжается снабжение Киевской области по линии 750кВ, но Запад Украины в случае результативного вывода из строя подстанций будет держаться лишь на генерации ТЭЦ.