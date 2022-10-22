Укрэнерго: масштаб повреждений ударов 22 октября превышает все прошлые

Масштаб повреждений ракетных ударов российских войск, нанесённых в субботу, 22 октября, очень велик.

Он сопоставим или может превышать последствия ударов 10-12 октября.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" со ссылкой на Укрэнерго.

Напомним, сегодняшним утром наносились удары по объектам энергетической инфраструктуры врага в Киеве, ️Одесской области, ️Хмельницком, Днепропетровске, Луцке, Ровно, ️Волынской области, Ковеле, Львове, ️Николаеве, ️Кировоградской области, Черниговской области.

Почти везде на Украине отключена электроэнергия.