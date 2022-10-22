Масштаб повреждений ракетных ударов российских войск, нанесённых в субботу, 22 октября, очень велик.
Он сопоставим или может превышать последствия ударов 10-12 октября.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" со ссылкой на Укрэнерго.
Напомним, сегодняшним утром наносились удары по объектам энергетической инфраструктуры врага в Киеве, ️Одесской области, ️Хмельницком, Днепропетровске, Луцке, Ровно, ️Волынской области, Ковеле, Львове, ️Николаеве, ️Кировоградской области, Черниговской области.
Почти везде на Украине отключена электроэнергия.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.