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Зеленский об ударах ВС РФ по Украине: "Враг пытается сломать нас"

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал о 36 ракетах ВС РФ, запущенных по объектам критической инфраструктуры на Украине.

Президент Украины поблагодарил службы ПВО за эффективную работу, в результате которой, по словам Зеленского, большинство из 36 ракет были сбиты. Он назвал героями энергетиков, которые восстанавливают инфраструктуру страны после российских атак.

"На фото только один из примеров того, как враг пытается сломать нас. Это подлые удары по критически важным объектам", — сказал Украинский лидер в своём обращении, показав кадры с с охваченной огнём электростанции.

Он призвал мир "остановить этот террор".

Ранее Захар Прилепин выразил сомнение в том, что гуманитарная катастрофа переформатирует военную логику украинцев и склонит их к переговорам.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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