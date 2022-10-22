Прилепин об отступлении ВС РФ в Херсонской области: "И такие планы бывают"

Писатель Захар Прилепин объяснил, в чём заключается план российской армии, оставляющей рубежи в Херсонской области.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" выразил надежду на то, что эвакуация Херсона — "часть многоуровневого, сложного и очень дельного плана".

"Сейчас мы минимизируем потери, отойдём на другие рубежи, а зимой вся Украина замёрзнет, и Европа тоже замёрзнет, но Украина замёрзнет хуже, — то… ну да, и такие планы бывают", — поделился своими предположениями литератор.

Он отметил, что верит в то, что это не единственный план РФ, хотя многим он представляется основным.

"Позиционная война на выгодных рубежах на ближайшие три месяца. Пока там у них само всё не рухнет под гигантскими сосульками. Вера в то, что их гуманитарная катастрофа переформатирует их военную логику и склонит к переговорам", — объяснил Прилепин.

Писатель не верит в то, что бедствия склонят украинцев к переговорам. Он напомнил об опыте зим 1812 и 1942 года.

Ранее Захар Прилепин рассказал, что у России есть план радикальный в предельно высокой степени.