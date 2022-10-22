Киев требует от ФРГ срочно поставить дополнительные ракеты к ЗРК IRIS-T

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль требует от Германии срочно поставить дополнительные управляемые ракеты к зенитно-ракетному комплексу IRIS-T.

Системы IRIS-T SLM на данный момент активно используется националистами киевского режима, но из-за постоянных ракетных атак российской армии боезапасы быстро заканчиваются, сетуют в ВСУ.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев вводит спецудостоверения для граждан, которые могут "вернуться на Украину" с территории России.

По его словам, этим документом могут обзавестись члены семей украинцев, которых якобы депортировали в Россию.