Киев ввел "удостоверения" для возвращающихся из России украинцев

Киев вводит специальные удостоверения для граждан, которые могут "вернуться на Украину" с территории РФ.

Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, таким документом могут обзавестись члены семей украинцев, которых якобы "депортировали" в РФ. Гражданам Незалежной необходимо обратиться в Государственную миграционную службу или в Минреинтеграции, отметил премьер. При этом Шмыгаль не уточнил, для чего вводится этот документ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Кремль не планирует введение въездных виз для украинцев. Он отметил, что введение виз со стороны Москвы могло бы стать ответной мерой на киевские действия, запретившие летом безвизовый въезд для россиян.