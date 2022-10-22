Сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин вернулся на родину вместе с другими пленными в рамках обмена 12 октября.
Он рассказал, что его взяли в плен иностранные наёмники, которые разговаривали на польском и английском языках. Шалыгин отметил, что его сослуживцы так и не поняли, кто именно шёл в атаку: поляки, англичане или украинцы.
По словам сержанта, вместе с наёмниками был человек, который выступал в качестве переводчика. Также все военнослужащие были одеты в одну и ту же форму, никаких отдельных шевронов у иностранцев не было, передаёт РИА Новости.
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