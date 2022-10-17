На Николаевское направление прибыли французские наёмники. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов. Скопление иностранцев зафиксировано в промышленной и портовой зонах Николаева.
Ранее была слышна только польская и английская речь, однако сейчас наёмники говорят и на французском языке, отметил военкор.
"И на улицах, и в эфире. Скоро обещают ещё подробностей по ситуации в целом", — заявил Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.