WarGonzo: в Николаев прибывают французские наёмники

На Николаевское направление прибыли французские наёмники. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов. Скопление иностранцев зафиксировано в промышленной и портовой зонах Николаева.

Ранее была слышна только польская и английская речь, однако сейчас наёмники говорят и на французском языке, отметил военкор.

"И на улицах, и в эфире. Скоро обещают ещё подробностей по ситуации в целом", — заявил Пегов в Telegram-канале WarGonzo.