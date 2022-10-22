СМИ Украины: у РФ почти закончились старые ракеты, но уже начались новые

У армии Российской Федерации почти закончились старые ракеты, однако радоваться рано. Вооружённые силы России начали применять ракеты выпуска 2022 года.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"РФ производит новое высокоточное вооружение разных типов, и по мере накопления наносит новые удары. Потому прекращение атак из-за полного расхода ракет не произойдёт", — цитирует издание украинскую прессу.

Как сообщило оперкомандование Вооружённых сил Украины "Юг", свыше тридцати ракет "Калибр" ВМФ России подготовил к применению в акватории Чёрного моря.

В корабельной группировке (14 кораблей), увеличено количество ракетоносителей, сюда добавилось две подводные лодки.