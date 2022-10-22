Монтян: Киев не использует ПВО Запада для защиты от ударов БПЛА "Герань-2" ВС РФ

Киев отказывается применять поставленные Западом ПВО против "Гераней", наносящих удары в том числе по объектам энергетики Украины. Вместо этого системы отправляются на линию фронта. Это может привести страну к серьёзным проблемам, считает правозащитница и журналистка Татьяна Монтян.

По её словам, зенитные установки заменили патрульные полицейские с автоматами, которые пытаются бороться с дронами-камикадзе.

"В цивилизованном мире нормой считается, когда военные, в первую очередь, защищают безопасность мирных граждан, но это не касается Киева, у которого основной задачей является конфликт против России", - написала правозащитница в своём Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что такая стратегия может полностью лишить Украину её энергетического потенциала.