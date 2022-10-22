Военкор Камыжикин сообщил, как ВСУ оставили Безыменное в Херсонской области

Российская армия продолжает ликвидировать украинских военных и иностранных наёмников. На Николаево-Криворожском направлении ВС РФ предотвратили наступление в Безыменном.

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России вела мощный огонь реактивной и ствольной артиллерией по боевикам ВСУ, которые убегали из посёлка.

Военный корреспондент Андрей Камыжикин рассказал в своём Telegram-канале о поведение украинских военных.

"У нас потерь нет. У хохлов в нашей зоне ответственности, по данным из радиоперехватов, только за сегодня 16 "200" и 32 "300". Укроп за последние дни стал сильно деморализован, категорически отказывается атаковать позиции морпехов. Ну, а мы стоим на прежних рубежах!" — процитировал он слова улыбающихся морпехов.