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Российская армия продолжает ликвидировать украинских военных и иностранных наёмников. На Николаево-Криворожском направлении ВС РФ предотвратили наступление в Безыменном. 

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России вела мощный огонь реактивной и ствольной артиллерией по боевикам ВСУ, которые убегали из посёлка. 

Военный корреспондент Андрей Камыжикин рассказал в своём Telegram-канале о поведение украинских военных.

"У нас потерь нет. У хохлов в нашей зоне ответственности, по данным из радиоперехватов, только за сегодня 16 "200" и 32 "300". Укроп за последние дни стал сильно деморализован, категорически отказывается атаковать позиции морпехов. Ну, а мы стоим на прежних рубежах!" — процитировал он слова улыбающихся морпехов.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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