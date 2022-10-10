МО России: ВСУ потеряли более 60 человек на Николаево-Криворожском направлении

Официальные представители Минобороны России заявили, что армия РФ ликвидировала свыше 60 украинских военных и иностранных наёмников на Николаево-Криворожском направлении.

"Вооружённые силы Российской Федерации отбили атаку из трёх батальонных тактических групп", — отметили в ведомстве.

По его данным, украинские солдаты пытались наступать к Брускинскому, Безыменному, Садоку и Суханову в Херсонской области. В результате операции ВСУ потеряли 16 бронеавтомобилей и 17 машин, добавили в министерстве.

Ранее в МО рассказали об уничтожении 40 украинских солдат на Купянском направлении.