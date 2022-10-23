Российская группировка в Чёрном море пополнилась двумя подводными лодками, на вооружении которых стоят крылатые ракеты, рассказал журналист Руслан Осташко со ссылкой на данные западные разведки.
"Теперь Черноморский флот готов единомоментно применить более 30 "Калибров" по критической инфраструктуре Украины", — отметил телеведущий в своём Telegram-канале.
Осташко предположил, что Россия смогла доказать Турции факты подготовки украинскими диверсантами терактов на "Турецком потоке", из-за чего Анкара изменила своё отношение к порядку пропуска российских субмарин в акваторию Черного моря.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ ускорило наращивание группировки российских военных спутников.
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