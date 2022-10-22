Россия ударными темпами наращивает группировку военных спутников

Министерство обороны России сообщило, что ночью 22 октября был проведён второй за несколько дней пуск с космодрома Плесецк. С помощью легкой ракеты "Союз-2.1в" на орбиту успешно выведены два военных спутника.

Назначение космических аппаратов "Космос-2561" и "Космос-2562", а также их технические возможности в оборонном ведомстве вновь не раскрыли.

Предыдущий запуск состоялся меньше недели назад, 16 октября, также с испытательного космодрома в Архангельской области. В качестве ракеты-носителя использовалась "Ангара”, а сам спутник "успешно достиг орбиты", сообщили в Минобороны РФ.