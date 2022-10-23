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В Киеве сообщили, что Белоруссия отправила в Россию партию танков Т-72А

Силовые структуры

Белоруссия снимает с хранения танки Т-72А и перебрасывает их в Россию. Сообщается, что очередной эшелон боевых машин отправлен в Ростовскую область. Предполагается, что их будут применять для масштабного вторжения на Украину, пишет "Военное обозрение". 

В Киеве утверждают, что это шестая партия, в которую вошли 24 боевые машины. За всё время в Белоруссии снято 94 танка Т-72А и 44 грузовика "Урал", которые отправлены в РФ. 

Напоминаем, что Россия и союзная республика формируют совместную группировку войск. Предполагается, что ВС РФ войдут со стороны Белоруссии и возьмут под свой контроль две АЭС.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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