В Киеве сообщили, что Белоруссия отправила в Россию партию танков Т-72А

Белоруссия снимает с хранения танки Т-72А и перебрасывает их в Россию. Сообщается, что очередной эшелон боевых машин отправлен в Ростовскую область. Предполагается, что их будут применять для масштабного вторжения на Украину, пишет "Военное обозрение".

В Киеве утверждают, что это шестая партия, в которую вошли 24 боевые машины. За всё время в Белоруссии снято 94 танка Т-72А и 44 грузовика "Урал", которые отправлены в РФ.

Напоминаем, что Россия и союзная республика формируют совместную группировку войск. Предполагается, что ВС РФ войдут со стороны Белоруссии и возьмут под свой контроль две АЭС.