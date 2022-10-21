Разумков: ВС РФ могут отрезать Западную Украину — и получить еще две АЭС

ВС РФ для того, чтобы взять под свой контроль еще две АЭС, могут зайти со стороны Белоруссии.

Так они отрежут логистику Западной Украины от страны. Об этом сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что это приведет к коллапсу энергетической системы Украины и, как следствие, остановке экономики.

"Есть еще два больших риска, на которые сегодня не очень обращают внимание. Это две атомные станции, это Ровенская и Хмельницкая. Они будут избирать эти атомные станции, чтобы их захватить. Если мы их потеряем, то это будет коллапсом для всей энергетической системы Украины", — в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат.

По его словам, тогда у Украины не будет света вообще, как и не будет предприятий. А существовать за счет помощи Запада Незалежная тоже не сможет всё время, подытожил Разумков.