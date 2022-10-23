Киев заявил о больших потерях в зелёной энергетике

Около 50 процентов солнечной энергетики и около 90 процентов ветровой потеряла Украина вследствие спецоперации РФ.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

Большинство объектов "зелёного" энергосектора находились на юге страны, объясняет чиновник. А их доля в общем энергобалансе была весьма немалой — более 10 процентов.

"Мы имели стратегию, которая предусматривала, что в 2030 г. доля "зеленой” энергетики в Украине составит не менее 25 процентов. Считаю, что после нашей победы, с учётом разрушений, причинённых Россией, мы, возможно, её пересмотрим и увеличим процент", — подытожил украинский министр.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.