В субботу, 22 октября, вечером большая стая беспилотных аппаратов "Герань" летит наносить удары по военным объектам Украины.
Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
"7 групп мопедов (по 3-4 БПЛА). Будьте предельно осторожны. Скоро они разлетятся в разные стороны", — цитирует издание украинские ресурсы.
Российские каналы подтверждают, что с территории полуострова Крым в направлении юга Украины (в Одесскую область) выпущено около 30 дронов-камикадзе. Сообщается, что в Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.