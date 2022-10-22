Большая стая "Гераней" в субботу вечером летит на Украину

В субботу, 22 октября, вечером большая стая беспилотных аппаратов "Герань" летит наносить удары по военным объектам Украины.

Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

"7 групп мопедов (по 3-4 БПЛА). Будьте предельно осторожны. Скоро они разлетятся в разные стороны", — цитирует издание украинские ресурсы.

Российские каналы подтверждают, что с территории полуострова Крым в направлении юга Украины (в Одесскую область) выпущено около 30 дронов-камикадзе. Сообщается, что в Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.