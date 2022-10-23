Генштаб ВСУ: армия России атакует в районе Бахмута и Авдеевки

Армия России сосредотачивает усилия на сдерживании вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных направлениях и ведёт наступательные действия в районе Бахмута (Артёмовска) и Авдеевки. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке.

Минобороны Украины отмечает, что российские военные предприняли ряд атак на украинские позиции в районах населённых пунктов Клещеевка, Бахмут, Новомихайловка, Марьинка, Первомайское, Невельское и Авдеевка Донецкой области.

Кроме того, ВС РФ нанесли ряд ударов по объектам инфраструктуры в Николаеве и Запорожской области, заявляет генштаб ВСУ.