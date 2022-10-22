Российские военные сосредотачивают усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории. Об этом сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей вечерней сводке.
Отмечается, что армия России наступает в районах населённых пунктов Бахмут (Артёмовск), Озаряновка и Отрадовка.
Кроме того ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта, осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.
По данным генштаба ВСУ военные российской армии нанесли за сутки 40 ракетных ударов и совершили запуск 16 беспилотников-камикадзе по объектам украинской инфраструктуры.
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