Генштаб ВСУ: армия России нанесла 40 ракетных ударов за сутки

Российские военные сосредотачивают усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории. Об этом сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей вечерней сводке.

Отмечается, что армия России наступает в районах населённых пунктов Бахмут (Артёмовск), Озаряновка и Отрадовка.

Кроме того ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта, осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

По данным генштаба ВСУ военные российской армии нанесли за сутки 40 ракетных ударов и совершили запуск 16 беспилотников-камикадзе по объектам украинской инфраструктуры.