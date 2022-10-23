Кива: у Зеленского есть лишь один выход — взорвать "грязную бомбу"

Президент Украины Владимир Зеленский загнан в угол, а "грязная бомба" для теракта давно готова. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на собственные источники.

Политик считает, что сегодня единственный выход для Зеленского — превратиться в жертву и списать все свои ранее совершённые преступления, взорвав так называемую "грязную бомбу" и обвинив в этом Россию.

Это должно заставить мир вмешаться и попытаться остановить существующий конфликт, дав возможность Зеленскому спастись и скрыться, пояснил Кива в своём Telegram-канале.

"Мир никогда так близко не стоял к черте своего уничтожения", — заключил он.