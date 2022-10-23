Время, пока вооружённые силы Украины (ВСУ) не предпринимают никаких наступательных, действий играет на руку России. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко.
Он отметил, что сейчас на полигонах страны идёт подготовка мобилизованных, кроме того, резервы уже переброшены на новую территорию РФ.
При попытке наступать в такой ситуации Киев будет терять личный состав тысячами в день, считает репортёр. Однако президент Украины Владимир Зеленский не постоит за ценой, а при провале, как всегда, обвинит запад в недостаточной помощи, добавил он в своём Telegram-канале.
По мнению военкора, нас ждёт в ближайшее время переломный момент в военных действиях.
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