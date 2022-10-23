Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о "предложениях" Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Условия Соединённых Штатов по мирному завершению украинского конфликта — это вывод всех российских войск с Украины, включая Донбасс. После этого Москва должна думать, "как Россия будет выплачивать Киеву репарации", озвучил желания американской стороны российский дипломат.
После таких неадекватных заявлений Вашингтона, разумеется, ни с США, ни с Украиной никто вести переговоров не желает, на телеканале "Россия 1" в программе "Вести недели" рассказал Антонов.
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