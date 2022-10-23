Националисты снизили "статистику ударов" по российским военным объектам.
Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Причин тут журналист выделил две. Первое, это то, что в российской армии вернулись к советской маскировочной школе. А во-вторых, украинская разведка выдыхается вместе со своими союзниками из западных стран.
"ВСУ бьют по гражданским объектам. Это болезненно, тем не менее, не снижает наш потенциал движения к Киеву. Мы этот потенциал активно набираем", — отметил военкор.
Подробности Сладков пообещал рассказать в "Вестях недели" у Дмитрия Киселёва в 20:00 на канале "Россия-1".
Ранее Александр Сладков назвал примерное число украинских военнопленных, попавших в плен к армии России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.