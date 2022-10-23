Сладков: ВСУ снизили количество ударов по российским военным объектам

Националисты снизили "статистику ударов" по российским военным объектам.

Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Причин тут журналист выделил две. Первое, это то, что в российской армии вернулись к советской маскировочной школе. А во-вторых, украинская разведка выдыхается вместе со своими союзниками из западных стран.

"ВСУ бьют по гражданским объектам. Это болезненно, тем не менее, не снижает наш потенциал движения к Киеву. Мы этот потенциал активно набираем", — отметил военкор.

Подробности Сладков пообещал рассказать в "Вестях недели" у Дмитрия Киселёва в 20:00 на канале "Россия-1".

Ранее Александр Сладков назвал примерное число украинских военнопленных, попавших в плен к армии России.