Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса.
Военные батальона "Спарта" выкашивают спецгруппы ВСУ у Авдеевки под Донецком. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Бойцам удалось уничтожить личный состав и технику ВСУ в посёлке Опытное.
В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты Mavic, которые позволяют обнаруживать и уничтожать противника гранатами.
Издание опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу БПЛА батальона.
Ранее сообщалось о взятии в плен военными ВС РФ танкистов ВСУ на Херсонском направлении.
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