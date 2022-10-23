Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР "выкашивают" спецгруппы ВСУ у Авдеевки

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса.

Военные батальона "Спарта" выкашивают спецгруппы ВСУ у Авдеевки под Донецком. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Бойцам удалось уничтожить личный состав и технику ВСУ в посёлке Опытное.

В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты Mavic, которые позволяют обнаруживать и уничтожать противника гранатами.

Издание опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу БПЛА батальона.

Ранее сообщалось о взятии в плен военными ВС РФ танкистов ВСУ на Херсонском направлении.