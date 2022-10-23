Российская армия разгромила штурмовую группу ВСУ в Херсонской области. В ходе боёв наши войска взяли в плен танкистов Вооружённых сил Украины.
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал фотографии солдатов Западной Украины.
Он обратил внимание на военный билет советского образца, который был выдан в 1993 году Здолбуновским районным военным комиссариатом Ровенской области.
Ранее сообщалось о боевых успехах группировки "О", выжигающей укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана. Слаженная работа российских военных не оставляет противнику шансов переходить к контрнаступлению.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.