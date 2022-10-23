На Херсонском направлении ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ

Российская армия разгромила штурмовую группу ВСУ в Херсонской области. В ходе боёв наши войска взяли в плен танкистов Вооружённых сил Украины.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал фотографии солдатов Западной Украины.

Он обратил внимание на военный билет советского образца, который был выдан в 1993 году Здолбуновским районным военным комиссариатом Ровенской области.

Ранее сообщалось о боевых успехах группировки "О", выжигающей укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана. Слаженная работа российских военных не оставляет противнику шансов переходить к контрнаступлению.