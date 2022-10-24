Баширов: эскалация украинского конфликта означает, что кто-то проигрывает

Слово "эскалация", которое всё чаще звучит в отношении военного конфликта на Украине, означает, что кто-то проигрывает и готов идти на крайние шаги. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Так эксперт прокомментировал в своём Telegram-канале разговоры о том, что Киев планирует устроить подрыв Каховской дамбы с последующим затоплением огромной территории в Херсонской области и использовать "грязную" ядерную бомбу, которая сделает непригодными проживание на многие годы сотен квадратных километров.

Где может это произойти, непонятно, однако режим Владимира Зеленского такую бомбу подготовил, заметил аналитик.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что "грязная бомба" для теракта давно готова, и у Зеленского есть лишь один выход — взорвать её.