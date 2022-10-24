Возле Марьинки ликвидирована обученная в Британии самая боеспособная группа ВСУ

В ходе боёв западнее Донецка было ликвидировано одно из наиболее боеспособных подразделений ВСУ, солдаты которого прошли спецподготовку в странах НАТО.

Успешные действия союзных сил позволили не только разгромить группу националистов, но и захватить в плен несколько человек. На допросах они рассказали, что проходили обучение в Европе — в Германии и Великобритании.

Несмотря на успехи ВС РФ, боевикам пока удаётся удерживать оборону в центральной и западной части населённого пункта Марьинка. Именно оттуда ВСУ атакуют различные районы Донецка из артиллерийских орудий западного образца.

Ранее военный эксперт пришёл к выводу, что с помощью массированных ракетных ударов Россия в любой момент может поставить Киев на колени.