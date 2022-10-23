Военный эксперт Подоляка: Россия в любой момент может поставить Киев на колени

Российское командование не собирается прекращать практику массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, отметил военный эксперт Юрий Подоляка.

Атаки то усиливаются, то ослабляются, но остаются регулярными, добавил он, что постепенно снижает запас прочности украинской промышленности и электроэнергетики.

"Россия не хочет сейчас ставить Киев на колени, но создает такую ситуацию, когда сделать это можно будет в любой момент", — заявил Подоляка.

Именно такими соображениями, по его мнению, вызваны периодические удары подстанциям на всей территории Украины, следствием чего становятся блэкауты в различных регионах страны.

Накануне российский военкор предупредил, что Киев может специально преувеличивать масштабы разрушений для скорейшего завершения спецоперации ВС РФ.