Ростех поставит дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" в нужном армии количестве

Госкорпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" готова поставлять беспилотники-камикадзе "Ланцет" и "КУБ" в нужном ВС РФ количестве.

Об этом сообщло издание"Русская Весна" со ссылкой на генерального директора корпорации Сергея Чемезова.

По его словам, "тонус у предприятий хороший". Гендиректор "Ростеха" подчеркнул, что необходимо просто избегать "резких колебаний по загрузке", поскольку под любое увеличение производства нужны мощности, персонал и комплектующие.

Чемезов убеждён, что если бы в 2014 году против Российской Федерации не ввели санкции, то "сегодня было бы намного тяжелее". Именно благодаря этим санкциям Россия смогла заменить импортные комплектующие, а сегодня не зависит от Запада.