Госкорпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" готова поставлять беспилотники-камикадзе "Ланцет" и "КУБ" в нужном ВС РФ количестве.
Об этом сообщло издание"Русская Весна" со ссылкой на генерального директора корпорации Сергея Чемезова.
По его словам, "тонус у предприятий хороший". Гендиректор "Ростеха" подчеркнул, что необходимо просто избегать "резких колебаний по загрузке", поскольку под любое увеличение производства нужны мощности, персонал и комплектующие.
Чемезов убеждён, что если бы в 2014 году против Российской Федерации не ввели санкции, то "сегодня было бы намного тяжелее". Именно благодаря этим санкциям Россия смогла заменить импортные комплектующие, а сегодня не зависит от Запада.
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