Буданов: Россия может использовать беспилотники "Герань-2" еще долго

Россия может использовать БПЛА "Герань-2" еще долго.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, России поставляют беспилотники-камикадзе партиями по 300 штук.

Буданов "успокоил" украинцев, сказав, что всего лишь 30 процентов российских дронов достигает цели, пишет "Русская Весна".

Глава украинской разведки отметил, что по состоянию на 22 октября Армия РФ применила 330 БПЛА. Из них 222 якобы были сбиты.

"30 процентов дронов доходят до целей", — цитирует его издание.

По словам военкоров, в Интернете давно уже шутят на тему противодействия ВСУ "Гераням-2": Украина сбивает русские дроны своими зданиями, складами и ТЭС.

Западные СМИ заявляли, что ВС РФ на запуски этих дронов с 13 сентября по 17 октября потратили меньше, чем Киев на их сбитие: 18 млн долларов против 28 млн.