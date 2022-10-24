Рогов: украинские войска готовятся к наступлению в Запорожской области

Киев продолжает готовиться к наступлению в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В эфире Первого канала он отметил, что военно-политическое командование Украины перебрасывает технику и личный состав ВСУ на линию соприкосновения.

"Украинские боевики уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению", — подчеркнул Рогов.

24 октября в администрации Запорожской области объявили, что мобилизации на территории региона не будет, несмотря на введённое военное положение.

Ранее Рогов заявил об атаке ВСУ на Энергодар. По его словам, украинские военнослужащие осуществляли обстрел с противоположной стороны Днепра. Для нанесения ударов они использовали американские гаубицы М777.