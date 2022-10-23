Рогов сообщил, что ВСУ нанесли три удара по гостинице Энергодара

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры РФ.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что под артиллерийским огнём украинских боевиков находится гостиница в Энергодаре.

Сегодня утром боевики Зеленского поразили город, в котором находится Запорожская АЭС. Было зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город.

"Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из американских 155-мм гаубиц M777", — докладывает Рогов.

Ранее сообщалось о ведении боёв ВС РФ и ВСУ под Опытным.